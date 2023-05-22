На Дніпропетровщині рибалка спіймав рідкісну маленьку, але агресивну рибку (фото)

На Дніпропетровщині на гачок рибалки потрапила риба, яка зараз рідко зустрічається у наших водоймах. Улов виявився дуже маленьким, але незвичним.

Про свій улов рибалка написав у Фейсбук, передає НСН.

Здивований чоловік навіть не знав, як називається ця маленька рибка, тому він виклав її фото у соцмережі та звернувся за допомогою до любителів риболовлі.

Доброго дня. Рибалки, підкажіть будь ласка, що це за риба може бути, була спіймана мною, запитав він.

У коментарях рибалки написали, що це колючка триголкова – рідкісна нині риба. Зазвичай її довжина не перевищує 12 см.

До речі, один із користувачів написав, що ловив таку рибу у річці Дніпро років 50 тому.

Відомо, що колючка триголкова мешкає у зарослих ділянках річки зі слабкою течією.

Іхтіологи кажуть, що колючка відома своїм агресивним характером. Вона здатна збиратися в зграї і поводитися як справжня орда.

Наприклад, якщо зграї сподобалося місце, то розчепивши свої колючки, ці риби поступово витісняють із насиджених місць конкурентів, навіть тих, які помітно перевершують їх за розміром.

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