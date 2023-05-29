За одну хвилю росія випустила мало не все місячне виробництво ракет – Роман Світан

29 травня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Окупанти запустили вночі ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе Shahed. Можна сказати, що ворог за одну хвилю випустив мало не все місячне виробництво ракет

Під час масованої атаки по Україні 29 травня окупанти випустили мало не все місячне віробництво ракет.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Про це повідомляє НСН.

За його словами, окупанти покладали великі сподівання на нинішню ракетну атаку, проте наша ППО влучно відпрацювала по цілях.

За одну хвилю росія випустила мало не все місячне виробництво ракет

Скільки ракет може робити Росія за місяць

Світан зазначив, що росіяни можуть виготовляти не більш ніж 2 ракети “Кинджал” на місяць, оскільки це дороговартісне та наукомістке виробництво.

Водночас Х-555 вони якось переробляють із ракет Х-55, і загалом не так уже й багато здатні виробити. Натомість Х-101 і “Калібрів” за місяць можуть зробити 50 – 70 штук.

“Ось сьогодні випустили близько 40 таких ракет. Можна сказати, мало не все місячне виробництво за одну хвилю”, – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Це свідчить про те, що окупанти мали великі сподівання на нинішню ніч. Вони готувалися, перевірили маршрути дронами Shahed, а потім ними запустили ракети. Наша ж ППО влучно відпрацювала по цілях, відбивши масовану атаку.

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Треба економічно “задушити” Росію, Іран і Китай

Військовий експерт заявив, що для того, щоб припинити атаки будь-якого рівня по Україні, потрібно з допомогою санкційної політики економічно “задушити” три імперії – Росію, Іран та Китай.

Адже цей так званий триголовий дракон намагається пробитися в цивілізаційний світ, де одними із дверей, які вони починають виламувати, є Україна. Тож потрібно повернути їх назад у кам’яну добу – аби замість ракет у них були кам’яні сокири. Це єдиний шлях, який убезпечить європейські країни та й загалом цивілізований світ від таких дикунів.

“А ось як це можна зробити – просто стерти їх з лиця землі, з економічної карти”, – сказав Світан.

А паралельно з цим, звісно, треба знищувати все, починаючи від військових об’єктів у зоні досяжності бойових засобів ураження й закінчуючи спецопераціями на великій дальності.

Тобто, підсумував він, мають горіти не лише паливоприймачі в Криму, а й повинні палати “Уралвагонзавод”, іранські виробництва бойової техніки, а також китайські заводи з виготовлення бойової техніки.

Масована ракетна атака 29 травня: що відомо

Вночі 29 травня Росія вкотре обстріляли Україну, зокрема й Київ. Ворог застосував іранські дрони-камікадзе Shahed. Крім того, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет Х-101/555. Так, цього разу атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Наша ППО виявила та знищила орієнтовно 40 ворожих повітряних цілей.

Внаслідок нічного обстрілу зафіксовано влучання у військовий об’єкт у Хмельницькій області. У Повітряних силах відреагували, порадивши не поспішати з оприлюдненням такої інформації. Там запевнили, що найближчим часом усе буде відновлено на цьому об’єкті.

А вдень близько 11:30 ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК “Іскандер”. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що загалом по Україні було випущено 11 ракет “Іскандер-М” та “Іскандер-К” із північного напрямку. Усі цілі було знищено.

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