Масований удар по Україні 26 травня – у Повітряних силах пояснили, чому вночі не вдалося збити усі ракети і дрони

Країна-агресор нанесла масований удар по Україні 26 травня вночі. Атака була здійснена крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе. Українська протиповітряна оборона не змогла стовідсотково відпрацювати по цілях

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує НСН.

За словами Ігната, не всі цілі вдалося збити через те, що противник застосував різні типи озброєння під час обстрілу.

“Сьогодні, на жаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував різні типи озброєння. Такі, як зенітні керовані ракети С-300, С-400. І напрямок атаки переведено із заходу на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом”, — сказав він

Речник зауважив, що ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії. Тому потрібні засоби, які можуть працювати проти балістики. Він також зауважив, що наразі атаки РФ по Україні стали відбуватися частіше через постійне виробництво ракет агресором.

Масований удар по Україні 26 травня – чому вночі не вдалося збити усі ракети і дрони

“І “Калібри” і ракети Х-101, які противник продовжує виготовляти. А також балістичні ракети “Іскандер” або “Кинджали” — вони виготовляються і прямо “з коліс” доставляються для ударів. Тому удари почастішали, але не така велика кількість випускається по Україні, як це було восени та взимку”, — пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що цієї ночі була вже 13 атака за травень, тобто фактично обстріли здійснюються через день. Ймовірність подальших атак залежатиме від кількості озброєння, в тому числі дронів-камікадзе, які є в наявності у росіян.

Уночі 26 травня російські терористи атакували Україні ракетами та іранськими дронами-камікадзе Shahed та ракетами. Усього було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Більшість повітряних цілей збила наша протиповітряна оборона.

Джерело: trueua.info

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