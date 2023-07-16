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КриміналХарків
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Чоловік у Харкові вбив трьох людей, викрав авто і влаштував смертельну ДТП (фото)

Журналіст
Чоловік у Харкові вбив трьох людей, викрав авто і влаштував смертельну ДТП
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20-річний чоловік у Харкові вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками. Його затримала поліція.

Жертвами вбивці стали його родичі.

Про шокуючий інцидент повідомила поліція Харківщини, передає НСН.

Як зазначає поліція, 16 липня 20-річний молодик викрав автомобіль “Daewoo Lanos” на вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові. Керуючи автівкою, він спричинив ДТП, що призвело до смертельних наслідків.

Чоловік у Харкові вбив трьох людей

Чоловік у Харкові вбив трьох людей4

Також у поліції повідомили, що до цього чоловік вбив трьох людей.

“Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів у квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються”, сказано у повідомленні поліції.

Пресслужба опублікувала фото скривавленого ножа, також сліди крові видно на взутті затриманого.

Чоловік у Харкові вбив трьох людей2

Патрульні розказали, як затримували 20-річного чоловіка.

Чоловіка затримали на вулиці Академіка Павлова, з собою він мав ніж, повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

“У результаті відпрацювання виклику на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили ймовірного злочинця. На його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями”, йдеться у повідомленні.

Затримання чоловіка, якого слідчі вважають причетним до вбивства трьох людей та смертельного ДТП

у харкові

У Харкові чоловік вбив трьох людей і скоїв смертельну ДТП – що ще відомо

Однією з жертв у потрійному вбивстві у Харкові стала 10-річна дівчинка, сказав у коментарі Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

“Можемо зараз констатувати: вбита мати, вбита 10-річна сестра, вбитий чоловік”, сказав Тимошко.

Чоловік у Харкові вбив трьох людей3

За попередніми даними, 20-річний чоловік скоїв вбивство, викликав таксі, погрожуючи ножем, заволодів автомобілем, під час руху збив насмерть людину:

“Попередньо, є підозра на вживання наркотичних засобів. Більш детально цю інформацію з’ясуємо під час слідства”.

Тимошко каже, що на питання слідчих про мотиви вбивства, чоловік сказав, що в нього вселився люцифер.

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