У Польщі напали на українку з трьома дітьми: вигукували “Слава Путіну”

У Польщі на українку з трьома дітьми напали п’яні чоловік і жінка, вигукуючи “Слава Путіну”.

У місті Ополе, Польща, пʼяні чоловік і жінка напали на 45-річну українку з трьома дітьми – 8, 10 і 13 років на автобусній зупинці “Wiosenna-Prószkowska”, коли сімʼя поверталася додому з прогулянки. Інцидент стався ще 6 липня 2023 року.

Про це повідомило місцеве видання Nowa Trybuna Opolska, передає НСН з посиланням на ТСН.

У злощасливий день жінка з дітьми пішла гуляти навколо нової вежі в Ополе. Додому вони поверталися ввечері автобусом.

Чоловік та жінка віком 25-27 років, від яких пахло алкоголем, сіли в той самий автобус і вийшли з нього на тій самій зупинці: «Wiosenna-Prószkowska». В автобусі жінку та чоловіка зацікавило те, що мати розмовляє з дітьми українською мовою. Вийшовши з автобуса, вони раптово почали кричати. Пара підійшла і почала чіплятися та ображати жінку і дітей.

“Хіба ви українці”, “Путін вас роз***”, “Ви приїхали сюди за програмою “Родина 500+”, – кричали вони. Потім нападники штовхнули українку та пішли до магазину по випивку.

Після штурханини українка викликала поліцію і разом з дітьми на зупинці чекала правоохоронців. Тим часом чоловік та жінка вийшли з магазину і чоловік показав українцям середній палець, перед тим як сісти в автобус.

Крім того, він вигукнув “Слава Путіну” та “До біса Україну”.

“Мені подобається Ополе, тому що люди тут добрі та доброзичливі. Ця приязність ще більше зросла після того, як Росія вторглася в Україну. Я багато разів чула від людей слова підтримки України. Я вперше зустрівся з такою агресією, яка торкнулася моєї родини кілька днів тому”, розповіла потерпіла Надія.

Відомо, що жінка родом із Тернополя і вже 20 років приїздить до Польщі працювати прибиральницею. Її діти приїхали до Ополе під час канікул, аби навідати матір.

“Таким хуліганам, які вихваляють злочинця, не можна пробачити. Ніхто не має права нікому забороняти перебувати в громадському місці, а тим паче розмовляти іноземною мовою”, зауважує 45-річна жінка, яка, всупереч очікуванням агресорів, не збирає гроші за програмою «Родини 500+».

Про інцидент також поінформували прокуратуру. Тепер нападників шукають правоохоронці, їм загрожує до трьох років позбавлення волі за образу за національною ознакою.

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