Якщо на вас напали у поїзді – що робити, хто відповідає за безпеку

В Україні досить часто з’являються скарги від жінок, які зазнали домагань під час подорожей. Що робити і як оборонятися, якщо на вас напали у поїзді.

Про це і не тільки в ефірі Українського Радіо “Чернігівська хвиля” розповіла адвокатка Яна Левошко, передає НСН з посиланням на Суспільне.

Нагадуємо, “Укрзалізниця” у тестовому режимі впровадила перші купе для жінок у потягах дальнього спрямування. Наразі квитки можна придбати тільки у мобільному додатку в чотирьох напрямках. Однією з основних причин створення жіночих купе — є безпека подорожі.

“Наказ Мінтранспорту № 1196 давно зазначив, що є купе чоловіче (жіноче). Це купе, у яке здійснюється продаж проїзних документів тільки для осіб чоловічої або жіночої статі. Тобто це право «Укрзалізниці» було зробити або чоловічі, або жіночі купе. Якщо чоловіки хочуть, вони можуть звернутись до «Укрзалізниці» з проханням про необхідність зробити суто чоловіче купе. Я не вбачаю в цьому жодних ознак сексизму або порушення гендерної рівності, тому що це передбачено в Правилах”, сказала Яна Левошко.

Про правила перевезення пасажирів

Аби пасажирське перевезення кожного було безпечним і спокійним треба знати правила перевезення пасажирів. Є наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 1196 від 27.12.2006 року “Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України”. У ньому зазначаються загальні права обов’язків пасажира, перевізника, хто, що і як повинен робити, та що не має права робити.

Наприклад, пасажир може бути знятий з потягу, якщо:

перебуває в явно вираженому алкогольному сп’янінні й при цьому порушує громадський порядок та заважає іншим пасажирам;

якщо людина знаходиться в наркотичному сп’янінні;

якщо людина перебуває в стані захворювання, таке часто буває, що людина їхала і дорогою піднялася висока температура, зрозуміло, що вона потребує медичної допомоги. Начальник потягу попереджає наступну станцію, що є такий пасажир, який потребує нагальної медичної допомоги. В такому випадку викликається швидка допомога і коли потяг прибуде на ту станцію, відразу людину госпіталізують.

Точно такі ж дії виконуються якщо у вагоні є порушник.

“Є посадові інструкції в начальника потягу, стюарта, як вони повинні діяти в тій чи іншій ситуації. Однак, якщо людина порушує громадський порядок у поїзді, і веде себе агресивно, то, по суті, щоб припинити правопорушення, спочатку треба просто попросити їх припинити. Та є випадки, коли людині кажуть зупинитись, а у відповідь застосовується навіть фізична сила. Люди повинні розуміти, що не повинні перевищувати межі необхідної оборони в жодному випадку. Не треба наносити тілесні ушкодження, лише спробувати стримати її, щоб вона не вчиняла протиправну поведінку”.

Приклади з життя

Зі слів адвокатки Яни Левошко, не важливо жінка або чоловік постраждав, немає в цьому випадку гендерної різниці, тому що буває в житті різне.

“Та насправді, як показувала статистика, це напад саме на жінок. Наприклад, якщо в купе троє чоловіків чи один чоловік, одна жінка, то часто буває, що це вживання спиртних напоїв. На жаль, для деяких людей це є каталізатором, який вчиняє протиправні дії”.

В таких випадках людина повинна покладатися на себе та на свої дії.

“Вона може, як і законом передбачено, і кримінальним кодексом, і кодексом про адміністративне порушення – вчиняти дії для свого самозахисту. Можна навіть використовувати дозволені спецзасоби. Однак, якщо це закрите приміщення, нападник може вихопити цей спецзасіб. І тому, не дуже раджу таке застосувати, тому що ви можете самі постраждати внаслідок цього”.

Перше, що треба робити – кричати.

“Розумію, що деякі люди впадають у ступор і не можуть нічого зробити. Однак, спробуйте дійсно взяти себе в руки і кричати якомога сильніше, що є духу. І не просто кричати, а: «Допоможіть, мене ґвалтують, вбивають, б’ють мене»”.

Такі слова необхідні для подальшого збирання доказів, опитування свідків, пояснює адвокатка.

“Якщо є можливість, то треба дивитися на нападника, на його психологічний стан. Можна хитрістю, все, що не заборонено, може йти в хід. Задача потерпілої людини – звернутися до поліції або звернутися до стюарда, провідника чи до начальника потягу”.

Головне – звільнитися від нападника та бігти до стюарда.

“Якщо це купе, то зрозуміло, що це закрита територія і необхідно будь-яким способом звідти вийти. Були випадки, коли стюарди не реагували та казали, щоб розбиралися самі. Це порушення інструкції порядку. Він не має права, він зобов’язаний реагувати – одразу сказати начальнику потягу, а начальник потягу – викликати поліцію. І вже на наступній станції, мають зняти порушника. Для цього треба складати відповідні акти. – Чому не хочеться деяким представникам Української залізниці це робити? – Тому, що потрібно зробити ці документи, скласти акти, затвердити їх, повідомити про ситуацію”.

Ще, радить пані Яна, при можливості можна схопити мобільний телефон, забігти в туалет, якщо немає санітарної зони й вони відкриті, якомога сильніше притиснути двері та викликати поліцію.

“Але, тільки якщо ви впевнені, що можете втримати двері, тому що нападник буде за вами бігти. І також, якщо ви впевнені, що буде мобільний зв’язок. Тому що, наприклад, ви десь будете за містом, і як раз там будуть перебої мобільної мережі”.

Безпека під час поїздки у потязі

Перед тим, як здійснювати поїздку, треба ознайомитися з Постановою Кабміну №903 від 10.10.1995 року “Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті”.

“В стресовій ситуації, якщо, не дай боже, щось станеться, то ви можете це згадати, і це може врятувати вас від чогось. Всі ці правила є на інформаційних стендах у вагонах”.

Пасажир, якого не задовольняє сусідство по купе може звернутися до стюарда, провідника для врегулювання конфлікту.

“Якщо хтось в купе грубо порушує громадський порядок, то стюард повинен вирішити це питання. Він зобов’язаний: прийняти, з’ясувати, що відбувається, як, і запропонувати, якщо неможливо врегулювати конфлікт мирно, людині, якщо є вільні якісь місця, переселити її. Однак це більше йде на якийсь, знову ж таки, людський фактор. А те, що там, наприклад, у вас виникла неприязнь до людини, то це не є підставою для того, щоб стюард прийшов і щось там вирішував”.

За вашу особисту безпеку під час поїздки відповідає начальник потягу.

“І він має викликати або поліцію або медичну допомогу. І саме перевізник несе відповідальність за вашу безпеку під час подорожі. Це передбачено Правилами та Статутом залізниць України, та іншими нормативно-правовими актами”.

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