Незабаром кожен військовозобов’язаний отримає спеціальний код від ТЦК. Що він означатиме

Особи, які оновили дані в ТЦК, отримають VIN-код. Його вклеюватимуть у військово-облікові документи.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Судово-юридичну газету.

В Україні військовозобов’язаним чоловікам у військовий квиток вклеюватимуть штрих-код. Він дозволить працівникам ТЦК при перевірці документів визначати, чи оновила особа свої дані.

VIN-код – це ідентифікаційний код, який реєстр «Оберіг» автоматично присвоює кожному військовозобов’язаному. Відсутність такого коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі означатиме, що особа не оновлювала даних у ТЦК.

Кожен військовозобов’язаний отримає спеціальний код від ТЦК – подробиці

«Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов’язаного за єдиною формою. З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документу, видаватиметься документ нового зразка», – йдеться у повідомленні представника Генштабу ЗСУ полковника Юрія Глущенка.

Глущенко додав, що документи «старої» форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних.

Як ми повідомляли раніше, оновити дані військовозобов’язані зможуть через електронний кабінет.

Е-кабінет – це відокремлений персональний веб-сервіс, реалізований через мобільний додаток. Його запуск заплановано на 18 травня. З цієї дати протягом 60 днів чоловіки призовного віку зобов’язані уточнити дані згідно з новим законом про мобілізацію.

Через додаток це зробити зручніше, ніж чекати в черзі до ТЦК.

Електронний кабінет буде доступний на смартфонах з операційними системами iOS та Android. Відповідно, завантажити його можна з App Store та Google Play.

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