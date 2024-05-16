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«Я дуже її любив»: Андрій Єрмак показав своє дитяче фото у вишиванці

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«Я дуже її любив»: Андрій Єрмак показав своє дитяче фото у вишиванці

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак показав своє дитяче фото у вишиванці.

Зробив він це 16 травня, коли Україна святкує День вишиванки.

Перше фото – вишиванка мого дитинства. Я дуже її любив одягати на дитячі свята в школі, – написав Єрмак

Він розповів, що нещодавно отримав в подарунок копію своєї дитячої вишиванки.

Це немов подорож у минуле. Дякую за це, – написав глава ОП

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Взагалі, вишиванка об‘єднує минуле з майбутнім, вона є символом нашої ідентичності. А чи знали ви, що Іван Франко був першим серед діячів культури, хто пропагував вишитий одяг у поєднанні з класичними піджаками? Письменник у вишитій сорочці зображений на нашій 20 гривневій купюрі. Зі святом кожного українця. Сьогодні наші люди у вишиванках не тільки в Україні, а всюди, де є українська діаспора, – написав Андрій Єрмак

«Я дуже її любив»: Андрій Єрмак показав своє дитяче фото у вишиванці

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