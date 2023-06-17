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Скандал в поїзді Укрзалізниці – чоловік чіплявся до жінки, а провідник не допоміг: подробиці

Журналіст
Скандал в поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до жінки, а провідник не допоміг подробиці
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Скандал в поїзді Укрзалізниці трапився через домагання чоловіка до жінки. Мешканка Київської області Євгенія Карпюк заявила, що в купе до неї чіплявся чоловік, який поводив себе неадекватно

Мешканка Київської області Євгенія Карпюк заявила, що до неї чіплявся сусід по купе в потязі Львів-Київ. Відомо, що пасажир поводив себе неадекватно і робив натяки сексуального характеру.

Про це інцидент у потязі Укрзалізниці дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram. Про це розповідає НСН.

Скандал в поїзді Укрзалізниці – чоловік чіплявся до жінки

Деталі ситуації

Євгенія розповіла, що 8 червня сіла на потяг до Києва у Хмельницькому, у її купе вже спав чоловік, а інші місця були вільні.

“Він прокидається і говорить: “О, бог послав мені жіночку. Можна вас потім поцілувати? Ви така маньяческая”, – стверджує пасажирка

Скандал в поїзді Укрзалізниці - чоловік чіплявся до жінки, а провідник не допоміг: подробиці

Після цього вона взяла свої речі і сказала, що зараз йде до провідника, а потім викличе поліцію. Чоловік заявив, що вона може нікуди не йти, адже він сам “полковник у відставці”.

“Він сказав, що він кіборг, стояв за аеропорт рік і тому має право. Потім, коли він вже ходив і розбудив весь вагон, він сказав: “А що мені треба було робити? Я прокинувся, а вона лежить як расщепенка”, – каже Євгенія

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Як відреагував провідник

Жінка стверджує, що одразу звернулася до провідника. Однак, він не відреагував належним чином. Лише обурився, що вона пересіла без дозволу.

“Мене прихистили дівчатка з сусіднього купе і він підійшов і вимагав здати йому постільну білизну за дві години до мого прибуття. Потім він зайшов до нас в купе і сказав: “Скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, у них у всіх з кукухою буде не все гаразд, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці”, – розповіла пасажирка.

Згодом провідник запропонував пересадити її до іншого купе, в якому також їхав один чоловік. Єдині хто відреагував на ситуацію, це троє дівчат, які пустили Євгенію до себе в купе.

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Що сказали в Укрзалізниці

Після інциденту жінка звернулася зі скаргою до Укрзалізниці.

“Я не кажу, що провідник винен, а чоловік ні. Просто, на жаль, у нас в країні поки що не реально притягнути до відповідальності тільки за пропозицію “поцілувати”. Треба дочекатися, коли тебе зґвалтують або поб’ють”, – пояснює Євгенія.

Чоловіка на фото впізнали підписники Євгенії. Як виявилось пасажир їхав зі Львова до Києва без жодних речей.

“Він зі Львова. Навіть район, де живе, знаємо. У Львові він себе теж поводить неадекватно. Дуже сподіваюсь, що його впізнали і його родичі також”, – каже пасажирка

В Укрзалізниці повідомили, що зареєстрували скаргу і розберуться у ситуації. Також пояснили, що провідник після будь-якого звернення зобов’язаний змінити пасажиру купе, або якщо все зайнято, то надати своє місце.

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