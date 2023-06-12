Укрзалізниця запустила жіночі купе. На яких маршрутах?

Укрзалізниця починає тестувати спеціальні жіночі купе у потягах дальнього сполучення.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає НСН.

Укрзалізниця протестує купе для жінок на маршрутах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ — Ужгород;

№41 Дніпро — Трускавець;

№75 Київ — Кривий Ріг;

№15 Харків — Ясіня.

Квитки у такі купе в цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня. На першому етапі купити квиток у жіноче купе можна буде лише через мобільний застосунок Укрзалізниці.

Наприклад, у поїзді Дніпро-Трускавець жіночі купе розміщені у вагоні №8, однак невідомо, чи весь вагон буде відведено під місця для жінок.

Обираючи такий потяг, користувачі бачать повідомлення, що придбані квитки на місця в жіночому купе будуть дійсними лише для жінок. Пасажирки можуть подорожувати з дітьми, яким не виповнилося 6 років.

В УЗ зазначають, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, а кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Укрзалізниця розглядає тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки в поїздах.

У компанії заявили, що водночас посилюють патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжують програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника.

Нагадуємо, на сайті президента підтримали петицію про впровадження жіночих купе у потягах з метою безпеки пасажирок.

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