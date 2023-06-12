Народні депутати прийняли новий закон про права покупців, тепер українці робитимуть покупки за новими правилами.

У другому читанні проєкт закону про захист прав споживачів підтримали 263 нардепи. Автором цього законодавчого акту є Кабінет Міністрів, передає НСН.

Згідно з новим законом, контролюючі органи отримають повноваження закривати онлайн-магазини, які приховують інформацію про товар. Також будуть створені Асоціації покупців, які забезпечать захист інтересів споживачів, а спори між покупцем та продавцем можна буде вирішувати за допомогою спеціальних комісій без звернення до суду.

Детальніше про нововведення, які передбачає закон, пише OBOZREVATEL.

Закон про права покупців – нові правила вирішення спорів

Спори можна буде вирішувати поза судом. Йдеться про продукцію, вартість якої становить до 50 тис. грн. Якщо порушили гарантію, не замінили продукцію, порушили умови доставки тощо, сторони зможуть вирішувати спори через позасудові органи – наприклад, спеціальні комісії. Якщо не згодні з рішенням, вже тоді можна позиватися.

У тому числі для цього створять громадські об’єднання споживачів. Вони матимуть право проводити експертизи, подавати позови, вивчати якість товару. Саме проти такої норми виступали деякі бізнес-союзи, котрі побоювалися корупції.

“Союз громадських об’єднань споживачів” та Комісії з позасудового вирішення спорів матимуть розширені повноваження щодо контролю за діяльністю бізнесу та притягнення їх до відповідальності, наприклад, проводити додаткові перевірки бізнесу; накладати штрафи; визначати розмір відшкодування; проводити обов’язкові навчання для підприємців.

Шопінг онлайн: нечесних торговців покарають

Важлива новація: законом забороняється “нечесна торгівля”. Якщо продавець дурить покупця, розповідає про неіснуючий виграш, вводить його в оману, то така покупка може вважатися недійсною. Тобто продавець буде зобов’язаний повернути гроші покупцеві.

Також у законі згадують “агресивну комерційну практику”:

складається враження, що покупець не може залишити приміщення без укладання договору;

якщо приходять до клієнта додому, хоч він просив цього не робити;

постійно пишуть та дзвонять;

вимагають, аби щось заплатив;

створюють враження, що клієнт щось виграв, а потім переконують зробити покупку.

Крім того, обмежать доступ до інтернет-магазинів, які використовують “нечесну практику” та порушують закон. Проблеми можуть виникнути і в тих магазинів, які на сайті не вказують свою адресу та правильну назву.

Як говориться в пояснювальній записці, часто українці купують в інтернет-магазинах товар без отримання достовірної інформації про продукти. Фактично електронна торгівля, яка зростає з кожним роком, залишилася без уваги законодавців. Деякі онлайн-магазини не озвучують свою юридичну назву, адресу. Тож складно ідентифікувати того, хто порушив права споживача.

Законом імплементували директиву № 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2011, якою передбачено визначення електронного торгового майданчика (маркетплейсу), електронного сервісу порівняння продукції (прайс-агрегатора) та їхню відповідальність за наявність інформації щодо даних про підприємство, яке продає продукцію на вебсайтах маркетплейсу та прайс-агрегатора.

Крім того, проєктом закону пропонується:

визначити принципи, на яких ґрунтується захист прав споживачів відповідно до принципів ЄС;

розповсюдити дію Закону України “Про захист прав споживачів” на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача (за порушення умов договору купівлі-продажу (доставки) харчової продукції в інтернет-магазинах, за умови визначення ціни продажу харчової продукції).

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