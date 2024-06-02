Відео про ТЦК: де і хто їх знімає – заява ЗСУ

Значна частина відео про ТЦК є продуктом ворожих підрозділів інформаційних операцій. Ролики знімаються на окупованих територіях України.

Про таке заявляють у Сухопутних військах України, передають Новини України – НСН.

Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій, – йдеться в офіційному Телеграм-каналі командування Сухопутних військ України

Відео про ТЦК: де і хто їх знімає

Військові кажуть, що отримують дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з “місцевими жителями”.

Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити.

Одночасно з цим, самі відео поширюються у поганій якості — це також імітація “природності”. Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже — противник удосконалюється.

Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов’язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок.

За останній час у мережі з’явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце — ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов’язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог. Закликаємо відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео. І тоді противник не досягне мети в своїх інформаційних акціях, – йдеться у повідомленні українських військових

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