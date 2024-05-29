Якою буде зарплата військових з 1 червня – названо суму виплат

Стала відомо, чи зміниться зарплата військових з 1 червня і які доплати вони можуть отримувати.

У червні заробітна плата для військовослужбовців не змінюватимуться, але вони зможуть отримувати доплати за виконання бойових завдань та перебування на лінії фронту.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на OBOZ.ua.

З червня розміри заробітних плат для військових залишаються незмінними. Розмір віиплат становитиме: 20 100 гривень основної суми – для військовослужбовців, що воюють безпосередньо на лінії зіткнення.

Також додатково до основної суми можна отримати 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів перебування на лінії бойового зіткнення.

Як відомо, кошти виплачуються до 20 числа щомісячно. Тобто цього місяця можна буде отримати виплати за минулий.

Як зауважує Міноборони, додаткова винагорода за участь у бойових діях, що сягає 100 000 грн, розрахована на тих військових, що залучені до цих бойових завдань:

у районах ведення воєнних (бойових) дій з виявлення повітряних цілей противника;

із здійснення польотів в повітряному просторі областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії, підрозділу (засобу) протиповітряної оборони;

на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

з вогневого ураження повітряних, морських цілей противника;

з виводу повітряних суден з під удару противника з виконанням зльоту;

кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

у районах ведення воєнних (бойових) дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів (медичних підрозділів підсилення);

з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів у місцях виконання завдань за призначенням згідно з бойовими розпорядженнями.

Якою буде зарплата військових з 1 червня – названо суму виплат

Військовослужбовці отримають 100 000 грн в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у подібних діях та завданнях.

50 000 грн можуть виплатити військовим, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини, який здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки).

Винагорода в 30 000 грн виплачується за виконання таких бойових завдань:

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем Збройних Сил України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури (у тому числі об’єктів транспортної інфраструктури – військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).

Виплати також розраховуються на місяць пропорційно часу виконання таких завдань.

Що стосовно одноразової допомоги, вона буде наступною:

для інструкторів учбових центрів – 15 000 – 30 000 гривень.

курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) – 2 350 гривень.

виплати у разі полону чи зникненні безвісти – 100 000 гривень.

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