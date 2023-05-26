“Укрпошта” перестане надавати одну з послуг – коли запрацюють зміни

Починаючи з 1 липня, “Укрпошта” перестане приймати та доставляти бандеролі, зокрема за кордон, відповідно до нового закону “Про поштовий зв’язок”. Замість них будуть доступні листи, дрібні пакети та посилки.

Як передає НСН, інформація про це була опублікована на сайті “Укрпошти”.

“Укрпошта” перестане надсилати бандеролі. Що буде натомість

Компанія заявляє, що скасування бандеролей не вплине на фінансове становище клієнтів: вартість доставки бандеролей в межах України вагою до 0,25 кілограма коштує стільки ж, як вартість доставки листа аналогічної маси, а саме 18 гривень для непріоритетних та 22,5 гривні для пріоритетних відправлень.

Вартість листа та бандеролі вагою до 1 кг становить відповідно 36 гривень та 45 гривень, а до 2 кг – 48 гривень та 60 гривень.

“Зручність використання інших видів відправлень порівняно з бандеролями клієнти відчують уже при реєстрації першого відправлення: реєстрація посилки, листа чи дрібного пакета займає менше часу, оскільки не потрібно наклеювати марки для оплати”, пояснили в компанії.

Крім того, на відміну від бандеролей, листи, дрібні пакети та посилки можна оформити в будь-який час у “Особистому кабінеті”.

“Укрпошта” рекомендує використовувати поштові марки, які використовуються для оплати бандеролей, до 1 липня. Однак, ці марки залишатимуться актуальними для відправлення листів і листівок в межах України та за кордон.

Новий закон України “Про поштовий зв’язок”

25 травня 2023 року набув чинності новий Закон України «Про поштовий зв’язок».

Це дозволило привести у відповідність національне законодавство до законодавства ЄС у галузі надання послуг поштового зв’язку, чітко розмежувати функції НКРЗ, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також поштових операторів, зазначили в компанії “Укрпошта”.

Новий закон також надає основу для впровадження нових послуг, пов’язаних з ІТ-технологіями, включаючи нові засоби оплати та методи доставки відправлень.

Закон визначає перелік універсальних послуг, чия максимальна вартість встановлюється державою. Туди входять прості внутрішні листи та реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів, а також поштові картки.

Закон встановлює фіксовану кількість універсальних послуг, які має надавати обраний оператор поштового зв’язку в Україні. Водночас обраний поштовий оператор не отримуватиме компенсації за надання універсальних поштових послуг, але зобов’язаний надавати їх на всій території країни.

Крім того, закон дозволяє використовувати електронні марки та легалізує використання поштоматів для “Укрпошти”.

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