У Польщі розбився мікроавтобус з українцями – є загибла і поранені

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. Молода жінка загинула на місці, ще вісьмох пасажирів доставили до лікарні.

Про це повідомляє tvp.info, передає НСН.

ДТП сталася 9 липня о 2 годині ночі у Титушині біля міста Хелма на національній дорозі № 12.

“За попередніми даними, український автобус, що прямував до кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. 33-річна пасажирка автобуса загинула на місці”, повідомив черговий Люблінського воєводського управління поліції.

Речник Люблінського воєводського управління поліції, підполковник Анджей Фіоль повідомив, що в результаті аварії загинула жінка, яка була пасажиром автобуса.

Він додав, що після аварії вісім громадян України, які їхали в автобусі, були доставлені до лікарні. Після обстеження у двох осіб були виявлені тілесні ушкодження, додав речник поліції.

Згідно з висновками, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим.

Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.

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