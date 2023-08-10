У Москві в районі Домодєдово пролунали вибухи та зайнялася пожежа вночі 10 серпня. Також повідомляється про атаку безпілотників, передає НСН.

У Підмосковʼї в районі аеропорту Домодєдово пролунало два вибухи, після чого зайнялась пожежа. Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці стверджують, що перед тим, як зайнялась пожежа, було чутно два вибухи.

В свою чергу, у прес-службі МЗС РФ повідомили, що пожежа виникла в автосервісі поширилась на площу у 1 тисячу квадратних метрів. Є неофіційна інформація про те, що вибухнули балони з газом. А офіційно подію поки що не коментували.

Тим часом мер Москви інформує про атаку безпілотників вночі.

Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД, – повідомив Собянін у своєму Телеграм-каналі

Крім того, відомо, що аеропорти Домодєдово і Внуково вночі вводили обмеження на прийом і виліт літаків через «підозрілу активність в небі».

У Москві в районі Домодєдово пролунали вибухи та зайнялася пожежа: відео

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