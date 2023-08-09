Обстріли Москви 9 серпня – РФ заявляє про збиті безпілотники

У Росії повідомили про обстріли Москви 9 серпня безпілотниками. Їх нібито збили сили ППО

Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив про нову атаку безпілотниками – сили ППО нібито збили їх на підльоті до міста.

Про це повідомляє НСН з посиланням на публікацію Собяніна в Telegram.

За його словами, один безпілотник збили в районі Домодєдово, інший в районі Мінського шосе.

“Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці”, – заявив він.

Обстріли Москви 9 серпня – подробиці атаки

В одному з російських Telegram-каналів, посилаючись на джерело, заявили, що два бойові дрони заходили на Москву синхронно з двох напрямків: з південного заходу (з напрямку “восьми годин”) і з півдня (з напрямку “п’яти годин”).

Приблизна відстань між точками знищення дронів – 55 кілометрів по прямій. Вони були збиті з різницею 16 хвилин.

Підписниця цього ж каналу заявила, що руйнувань на місці падіння БПЛА в районі Домодєдово нібито немає.

Звук вибуху, який пролунав під час нічної атаки дронів на москву

Знову звинувачують Україну

Російське Міноборони РФ знову прийнялось стверджувати, що за атакою стоїть Україна.

Також вони повторили інформацію про знищення БПЛА силами ППО та заявили, що постраждалих внаслідок падіння уламків немає.

Обстріли Москви

Останніми тижнями нерідко РФ заявляє про обстріли Москви безпілотниками. Останній такий випадок стався 30 липня, коли вибухи лунали в столиці РФ та Підмосков’ї.

Пізніше стало відомо про вибухи на території “Москва-сіті”. В мережі публікували інформацію про постраждалого внаслідок атаки, хоча Собянін запевняв у нібито відсутності жертв.

Telegram-канали повідомляли, що вибухи тоді лунали і у “Міністерській вежі”, де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.

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