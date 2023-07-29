Як діють українські морські дрони MAGURA V5 – американці показали відео

Американські журналісти показали сюжет про українські морські надводні дрони MAGURA V5, які активно атакують російські кораблі та інші цілі у водах Чорного моря.

Це перша публічна демонстрація цієї зброї. Як передає НСН, про це повідомляє CNN.

Як зазначається, ці морські дрони є повністю автономною розробкою України. Його виробництво теж здійснюється в Україні.

За словами кореспондента, ці дрони здатні нести до 300 кг вибухівки на дистанцію до 800 км.

«Ними дуже легко керувати. Вони вже жорстко обмежили пересування російського флоту. Українці просто відправляють свої дрони на полювання. Якщо російські кораблі їх помічають, то відкривають відчайдушний вогонь. Іноді росіянам щастить, і вони виводять дрони з ладу. Але в інших випадках дрони прориваються через пекло з куль і досягають своєї мети», йдеться в репортажі.

За даними українських військових, морські дрони використовуються не тільки для завдання ударів, але також для доставки вантажів і розвідки.

Що відомо про морські дрони MAGURA V5

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або MAGURA) V-типу — це багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, який розробила українська держкомпанія СпецТехноЕкспорт.

Його довжина — 5,5 метра, ширина — 1,5 метра, а висота дрона над ватерлінією становить усього 50 сантиметрів. Решта характеристик такі:

корисне навантаження: 320 кг;

крейсерська швидкість: 41 км/г;

максимальна швидкість: 78 км/г;

запас ходу: 833 км.

MAGURA V5 призначений для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, розмінування, охорони кораблів та бойових місій.

Для зв’язку використовує бездротові мережі з повітряним ретранслятором (mesh-радіо) або супутник.

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