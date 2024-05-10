Меморіал: вбиті росією. Микита Рева, 12 років, квітень, Костянтинівка

Вбиті росією. Цікавився наукою, природою та її законами, багато читав, брав участь в олімпіадах і конкурсах з природознавчих дисциплін. Його хобі було малювання… Микита Рева загинув разом з мамою, коли ворожі снаряди влучили у житловий сектор Костянтинівки. Вижила тільки бабуся. Вона отримала страшні травми.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микита Рева

Вбиті росією. Цікавився наукою, природою та її законами, багато читав, брав участь в олімпіадах і конкурсах з природознавчих дисциплін. Його хобі було малювання… Микита Рева загинув разом з мамою, коли ворожі снаряди влучили у житловий сектор Костянтинівки. Вижила тільки бабуся. Вона отримала страшні травми.

12-річний Микита Рева загинув 9 квітня 2024 року. Того дня близько 11:30 російська армія атакувала його рідне місто Костянтинівку на Донеччині. Снаряди влучили у житловий сектор. Поряд із хлопчиком загинула мама Наталія та сусід Борис.

Микита був родом із Донеччини. У 2018 році пішов до першого класу Костянтинівської школи №2, а потім був переведений до Костянтинівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5. Навчався в 6-В класі. Цікавився наукою, природою та її законами, багато читав, брав участь в олімпіадах і конкурсах з природознавчих дисциплін. Його хобі було малювання.

Про нього відгукуються як про веселого, товариського, стриманого та дисциплінованого хлопця. Він користувався повагою серед однокласників, мав багато друзів.

«Цього хлопця можна впевнено назвати дитиною, яка дуже любила життя та світ, і мала різноманітні інтереси й захоплення. Микита був доброю, відповідальною, цілеспрямованою, допитливою, творчою, доброзичливою людиною. Мав дуже велику жагу до знань. Отримував дипломи переможця у творчих конкурсах, мріяв бути відомим дизайнером. Завжди підкреслював, що малювати його навчила мати…», – розповіли у школі, де навчався хлопчик

У Микити Реви залишилася бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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