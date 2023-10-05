Близько 50 загиблих: армія рф вдарила по продуктовому магазину в Куп’янському районі

Жахливий теракт. Армія рф вдарила по продуктовому магазину в Куп’янському районі 5 жовтня. Про це повідомив Володимир Зеленський, передає НСН.

Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 47 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим… – написав Зеленський

Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя! – заявив Зеленський

Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно, – додав президент

Глава Харківської ОВА підтверджує, що армія Росії обстріляла в селі Гроза будівлю магазину та кафе, де було багато цивільних людей.

ОНОВЛЕНО: Станом на 16:00 відомо вже про 49 загиблих. Семеро людей поранені.

За інформацією ЗМІ, у цей час в кафе в селі Гроза проходив поминальний обід, саме тому тут зібралась така велика кількість людей.

Армія рф вдарила по продуктовому магазину в Куп’янському районі: фото

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