На Куп’янському напрямку наступ ворога сповільнився – в ЗСУ назвали причину

Наступ ворожого війська на Куп’янському напрямку сповільнився. У Східному угрупованні військ назвали причину.

Російський наступ сповільнився, ймовірно, через те, що окупанти перегруповуються.

Про це керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив у ефірі телемарафону, інформує НСН із посиланням на РБК-Україна.

“Перш за все це пов’язано з тим, що вони добряче по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов’язано із формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ”, сказав він.

Речник наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

Що цьому передувало

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ.

Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. При цьому, з даними розвідки, росіяни перекидають у Луганську області 25-у армію.

При цьому Сили оборони зазначають, що окупанти зосередилися у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий “коридор”. Речник Східного угруповування військ Ілля Євлаш заявляє, що загарбники формують ударний кулак, але поки їм не вистачає техніки.

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