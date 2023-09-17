Росія готується до українського наступу на Токмак – британська розвідка

Російські загарбники готуються до українського наступу на Токмак Запорізької області. Війська окупантів встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також копають нові окопи.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає НСН.

Довкола Токмака, який розташований приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.

«Токмак готується стати стрижнем другої головної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про зростаюче занепокоєння Росії щодо тактичного проникнення українських військ через першу основну лінію оборони на півночі», зазначає розвідка Великої Британії.

В останні тижні українські військові досягли прогресу в наступі на утримуване Росією місто Токмак – важливе місто-бар’єр, що стоїть між українськими військами і Мелітополем Запорізької області.

За даними української сторони, за останні дні з Токмака до Мелітополя евакуювали так званий російський «паспортний стіл», а також вивезли співробітників ФСБ та частину окупаційної адміністрації.

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