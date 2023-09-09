Коли ЗСУ зможуть прорвати всі лінії оборони ворога – думка військового експерта

Військовий експерт пояснив, скільки часу знадобиться українським військовим, щоб прорвати всі лінії оборони окупантів на півдні.

Своєю думкою полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан поділився в щоденному огляді “24 каналу”, передає НСН.

Скільки часу знадобиться ЗСУ, аби прорвати всю оборону росіян

Світан припустив, що ЗСУ знадобиться ще по місяцю на кожну лінію аби прорватися на півдні.

Я гадаю, що десь в жовтні ми точно пройдемо третю лінію оборони, це приблизно в районі Токмака. Якщо ми до осінніх дощів підійдемо південніше Токмака, ближче до Азовського узбережжя, дощі заважати не будуть. Вони, щонайменше, не завдаватимуть такої шкоди, як коли б ми перебували на рівні Запоріжжя або центрального, північного Донбасу, пояснив військовий аналітик.

Якщо буде достатня кількість сил та засобів, то і форсування Дніпра та вихід до Криму можливий цього року, вважає Світан.

Адже, за його словами, в напрямку Олешки – Армянськ дощі надто впливати на фронт не будуть.

Раніше, розвідка США повідомила, що за їхніми підрахунками, до кінця року ЗСУ вдасться порвати всі лінії оборони росіян.

Відповідно до даних, які озвучив генерал Олександр Тернавський, близько 60% сил та засобів росіяни вклали в першу лінію оборони, її українські оборонці пройшли за 3 місяці. І по 20% було вкладено в другу та третю лінію оборони.

Раніше ми писали, що ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав місто на Запоріжжі, за яке окупанти битимуться до останнього.

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