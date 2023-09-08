Рівно рік тому 8 вересня звільнили Балаклею на Харківщині. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів і показав, як це було, оприлюднивши відео у Телеграмі, передає НСН.

Залужний зазначив, що місто повернули під час першого етапу Слобожанської наступальної операції. Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація дозволила нашим захисникам розвивати своє просування у бік Куп’янська.

Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих та легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, – уточнив головнокомандувач

За його словами, після прориву ворожої оборони успішний наступ розвивали мобільні рейдові групи.

8 вересня звільнили Балаклею: відео

Нагадаємо, 6 вересня 2022 року наші військові розпочали свій контрнаступ у Харківській області. Їм не лише вдалося відкинути російських окупантів від обласного центру, а й витіснити їх з регіону.

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