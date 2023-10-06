Загиблому з Грози хтось намагався додзвонитися, з мішка з тілом лунала “Червона калина” (відео)

Загиблому з Грози хтось намагався додзвонитися. З мішка з тілом людини, яку вбили росіяни, лунала “Червона калина”.

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла українців, убитих окупантами унаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Як повідомляє НСН, на записі чути, як із одного з мішків з тілом загиблого дзвонить телефон і лунає рингтон з піснею “Ой, у лузі червона калина…”

“Це жах суцільний, до тремтячих рук і відсутніх сліз. Коли двір повний тіл. Вони одразу на кількох майданчиках. За ними їдуть одна за одною вантажівки. Їх вантажать, а їх ніби і не стає менше. Рідні чекають опізнати своїх. Вони знають тут кожного вбитого. Пахне кров’ю, і десь дзвонить телефон. Це з мішка (!!!!). Відповісти чи скинути ніяк, екран розбився. Гроза…”, пише у коментарі до відео автор публікації.

Загиблому з Грози хтось намагався додзвонитися. Відео

Мобільник убитого безперервно дзеленчить під час рятувальних робіт. Відео

У мережі опублікований ще один відеозапис, на якому зафільмовані телефони загиблих під час ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Один із мобільників безперервно дзеленчить. Вочевидь, хтось із рідних намагається зв’язатися із абонентом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Марія Малєвська (@malevska)

Нагадаємо, внаслідок удару рф по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня загинули понад 50 людей. Наразі відомо про 52 вбитих російськими окупантами. Серед загиблих є дитина – це 6-річний хлопчик.

У селі Гроза шукають ще двох дітей. Припускають, що вони серед невпізнаних тіл, повідомив начальник поліції Харківського регіону Тимошко.

На місці влучання ворожої ракети у селі Гроза продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Фахівці розбирають завали, триває ретельний огляд місця. Сьогодні було знайдено ще фрагменти тіла. Наразі триває ідентифікація. Роботи продовжуються, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов вдень 6 жовтня.

Раніше ми писали про те, що відомо про чоловіка, за яким були поминки у селі Гроза на Харківщині, і хто був серед загиблих.

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