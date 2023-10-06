Дезертир-зрадник, який воював на боці російських окупантів, проведе 15 років за ґратами

Дезертир-зрадник, якого затримали в Донецькій області під час бойових дій, проведе 15 років за ґратами.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає НСН.

З початку березня 2022 року правоохоронець кілька місяців переховувався на окупованій території Маріупольського району Донецької області. Згодом він самостійно звернувся до бойовиків з проханням взяти його на «службу».

Російські окупанти призначили фігуранта до одного з підрозділів. Від січня 2023 року на окупованій території Волноваського району обвинувачений зі зброєю чергував на блокпості та охороняв його. Також він брав безпосередню участь у воєнних діях проти України.

У червні 2023 року під час активних бойових дій військовослужбовці Збройних сил України затримали фігуранта неподалік селища Нескучне Волноваського району.

Слідство зазначило, що кілька років тому чоловік отримав паспорт рф, коли перебував на території росії на заробітках.

У суді обвинувачений повністю розкаявся та визнав свою вину. Суд у Дніпропетровську визнав його винним у державній зраді та дезертирстві й засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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