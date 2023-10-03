Вбивство військових у Києві вночі 2 жовтня – у прокуратурі розповіли, що сталось

У ніч на 2 жовтня сталася вбивство військових у Києві, було застрелено двох військовослужбовців.

У пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розповіла подробиці того, що трапилось, передає НСН.

Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин, дислокованої у Києві, після добового чергування випивав із двома співслужбовцями цієї ж військової частини.

Між військовими раптом виник конфлікт. За даними прокуратури, військовий розстріляв зі штатної зброї двох своїх співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину. Однак його затримали правоохоронці, вилучивши автомат Калашнікова з набоями.

Наразі затриманому військовому повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство двох або більше людей.

За цією статтею йому загрожує до 15 років за ґратами. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Інформація про стрілянину у центрі Києві за участі військових з’явилася у ЗМІ 3 жовтня.

Відомо, що трагічний інцидент трапився близько 01:30 на вулиці Лаврській.

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