У Чернівецькій області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через вагітну жінку

У Чернівецькій області засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через вагітну дівчину та її хвору матір. Він заявив, що «поважає і захоплюється українськими військовими». Про це повідомляє Главком, передає НСН.

У Чернівецькій області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізація через вагітну жінку

За даними матеріалу суду, чоловік 22 липня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку і наступного дня повинен був вирушити до навчального центру ЗСУ, проте чоловік цього не зробив та ухилився від військової служби.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

«Я поважаю і захоплююсь українськими військовими. Від призову за мобілізацією ухилився тому, що з народження є сиротою, наразі спільно проживаю сім`єю без реєстрації шлюбу з дівчиною, яка перебуває на четвертому місяці вагітності», – заявив він.

Він зазначив, що у його коханої є лише мама з інвалідністю та літня бабуся, а тому їй буде нікому допомагати.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на три роки іспитового. Рішення можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення армії РФ діє загальна мобілізація. За ухилення від призову на військову службу у цей період застосовується стаття 336 Кримінального кодексу.

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