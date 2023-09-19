У ТЦК Львівської області знущалися з чоловіка. ДБР почало розслідування (відео)

В мережі поширили відео, де в приміщенні ТЦК Львівської області знущаються над чоловіком, погрожуючи зброєю. ДБР почало розслідування з цього приводу.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ДБР.

На відео, які поширили мережею, чоловік у військовій формі погрожує цивільному, б’є та наводить зброю на нього. Водночас на іншому записі цивільний стверджує, що він із Харкова. За його словами, його утримують у ТЦК вже шостий день.

«Забрали телефон, у телефоні є багато відео […], я потім усе надам. Там є з військовими сварки тощо. Допоможіть, будь ласка», наголосив чоловік.

Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки призначило службову перевірку. На цей час військовослужбовців, які потрапили у відео, відсторонили від виконання обовʼязків.

«На відео видно частину події. Тому, що саме відбулося в цій ситуації та передувало діям військовослужбовців, з’ясовується», кажуть у територіальному центрі комплектування.

Попередньо, подія сталася сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського ТЦК та СП.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України). Стаття передбачає 10 років ув’язнення. Встановлюються обставини інциденту.

У ТЦК Львівської області знущалися з чоловіка. Відео

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