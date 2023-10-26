Обстріли армії рф вчергове призвели до загибелі дитини: ворог атакував 3 області України за попередню добу. Про це повідомляє НСН з посиланням на ДСНС і прокуратуру.

Херсонська область: обстріли армії рф призвели до загибелі дитини

Ввечері окупанти почали обстріл Бериславського району. Внаслідок атаки Берислава загинула дитина – хлопчик 2010 року народження. Ще троє людей, серед яких теж є дитина, отримали поранення.

Вже поопівночі обстріли району поновилися – ворог завдав 4 авіаудари по селах Миколаївка, Одрадокам’янка та Ольгівка Бериславського району.

А 26 жовтня близько 06:30 російські військовослужбовці з артилерії обстріляли с. Кізомис Білозерської громади Херсонського району. Пошкоджено низку житлових будинків.

Отримав поранення місцевий житель 67-років. Його госпіталізовано.

Харківська область

Окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Одна людина постраждала – це 83-річна жінка. З травмою ноги її доправили до лікарні. Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Дніпропетровська область

Ворог не припиняє атакувати прибережні громади. Ввечері окупанти вдарили по Нікополю та Мирівській громаді. На щастя, минулося без жертв.

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