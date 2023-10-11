Ворог вдарив по Нікополю ракетою: є жертви, зруйновано гімназію, понівечено 42 будинки (фото, відео)

Ворог вдарив по Нікополю ракетою 11 жовтня. На жаль, є жертви і постраждалі, зруйновано гімназію, передає НСН, посилаючись на ДніпроОВА і Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Ракетний удар по Нікополю. Російські виродки поцілили в гімназію, – написав Лисак

На жаль, є жертви. Загинули дві людини – вони були працівниками навчального закладу. Ймовірно під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу. Постраждали також двоє чоловіків 24 та 71 років народження.

Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Крім того, пошкоджено 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще – інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Ворог вдарив по Нікополю ракетою: фото

Ще новини України: Серед загиблих комунальник, що обрізав дерева: росіяни вранці обстріляли Херсон