ЗСУ посунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини – Гуменюк

Українські війська посунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини, тому мінометні розрахунки вже не досягають правого берега.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемаратону ввечері 18 листопада, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що українські воїни продовжують закріплюватися на лівому березі Дніпра.

«Цифри різняться від 3 до 8 км, залежно від специфіки, географії лівого берега», сказала Гуменюк.

За її словами, роботи для наших військових багато. І хоч у зведеннях фігурує щодня по 4–10 знищених артилерійських систем, окупанти все одно продовжують з артилерії поливати вогнем правий берег Херсонщини.

Це означає, що в окупантів є можливість підтягувати резерв, і що поки у них немає критичної межі кількості цих установок.

«Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили», пояснила Гуменюк.

Вона додала, що на місце знищених позицій повертаються інші, свіжіші.

Водночас речниця ОК «Південь» окреслила, скільки російських загарбників на лівому березі. За її словами, загальна кількість угруповання оцінюється у кілька десятків тисяч, однак конкретну цифру не назвала, щоб «не орієнтувати ворога».

«Ворога там багато, роботи у нас теж», резюмувала вона.

Гуменюк також додала, що створення ударних угруповань не фіксується. За її словами, це означає, що в окупантів немає потужностей, щоб готуватися до активних дій.

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