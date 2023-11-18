Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала нічну атаку 18 листопада.

Як зазначила Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, ворог підбирається до енергетичної інфраструктури України, передає НСН.

Потужна нічна атака ворога вказує на те, що росія знову пріоритетом для себе визначила удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

“Атака була потужна. Сили протиповітряної оборони – від мобільних вогневих груп до стаціонарних комплексів і авіації працювали потужно. Вісім дронів у нашій зоні відповідальності вдалося знищити”, розповіла Гуменюк про нічне відбиття ворожої атаки.

Водночас загарбники таки поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині.

“Очевидним є, що ворог потроху починає підбиратися до енергетичної інфраструктури. Влучання на Одещині тому підтвердження. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа, її вдалося локалізувати. Одна цивільна особа отримала поранення, її ушпиталено. Наразі роботу ще рятувальники завершують, але основна робота вже позаду”, розповіла про приліт на Одещині Гуменюк.

Вона додала, що вісім дронів вдалося збити до того, як вони досягнули цілі. Шість з них уражено у небі надд Миколаївщиною, ще по одному на Одещині та Херсонщині.

Водночас Гуменюк прогнозує, що атаки ворога на українську енергетику лише посилюватимуться.

“Цілі вороога зрозумілі, подальші атаки, цілком імовірно, будуть також спрямовані на енергетику”, наголосила вона.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада окупанти запустили по Україні 38 “Шахедів”. Летіли дрони-камікадзе з північного та південно-східного напрямків. Силами та засобами ППО 29 дронів було знищено.

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