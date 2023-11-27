Ворог масовано обстріляв Нікополь: є поранена, понівечено храм, 21 будинок, адмінбудівлю (фото, відео)

Ворог масовано обстріляв Нікополь 27 листопада. Взагалі по НІкопольщині гатив цілий день. Обстріляв район з важкої артилерії шість разів, випустивши близько 25 снарядів. Під ударами була ще й Марганецька громада. Але найбільше дісталося саме районному центру. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДніпроОВА, поліцію і прокуратуру.

У місті поранена 51-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб. Побиті 7 багатоквартирних і 14 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена і 12 – понівечені. Потрощені авто, лінія електропередач і газогін.

Поліцейські доставили до медзакладу жінку, яка отримала поранення під час обстрілів Нікополя.

Правоохоронці розповідають, що 27 листопада близько 14-ї години ворожа армія обстріляла місто з артилерії, поціливши по одній з багатоповерхівок Нікополя.

На місце події виїхали поліцейські та усі профільні служби. В одній з квартир було виявлено 51-річну жінку з осколковими пораненнями. Офіцери поліції на службовому авто доставили травмовану жительку міста до лікарні.

Перші хвилини після обстрілу: відео

Наразі на лінію 102 надійшло вже понад двох десятків повідомлень про пошкодження майна внаслідок влучань російських снарядів. Правоохоронці встановлюють масштаби руйнувань, слідчо-оперативні групи документують черговий злочин окупантів проти мирного населення.

Протягом дня також були прильоти по приватному сектору міста, пошкоджено домоволодіння містян, господарські споруди, автівки, адмінбудівлю, фітнесклуб та навчальний заклад, а також лінію електропередач та газогін. В будівлях пошкоджено дах, побито стелю, понівечені стіни та вікна.

Остаточна інформація по наслідках атаки встановлюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Ворог масовано обстріляв Нікополь: фото наслідків

Ще новини України: Нікополь залишився без води і частково без світла та тепла через ворожі обстріли 22 листопада