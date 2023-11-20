Окупанти вбили у Нікополі 83-річну жінку і важко поранили чоловіка сьогодні, 20 листопада, передає НСН з посиланням на обласну і міську владу та на прокуратуру.

Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін. Інформація уточнюється.

По обіді ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії. На жаль, внаслідок цього загинула 83-річна жінка. Поранення отримав 53-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким, – написав міський голова Нікополя Олександр Саюк

За даними голови Дніпропетровської обласної ради, стан пораненого важкий.

Поранений мешканець Нікополя доставлений до лікарні у важкому стані. 53-річний чоловік постраждав від артилерійського обстрілу по місту. Зараз за його життя боряться лікарі відділення інтенсивної терапії, – написав Микола Лукашук

Прокуратура розпочала розслідування

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 20 листопада 2023 року військові рф обстріляли з артилерії м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки загинула 83-річна місцева мешканка. Осколкове поранення отримав 53-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі містян, лінії електропередач та газогін.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Окупанти вбили у Нікополі 83-річну жінку і важко поранили чоловіка: фото

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