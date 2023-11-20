5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаДніпро

Окупанти вбили у Нікополі 83-річну жінку і важко поранили чоловіка (фото)

Адмін сайту
Окупанти вбили у Нікополі 83-річну жінку і важко поранили чоловіка (фото)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Окупанти вбили у Нікополі 83-річну жінку і важко поранили чоловіка сьогодні, 20 листопада, передає НСН з посиланням на обласну і міську владу та на прокуратуру.

Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін. Інформація уточнюється.

По обіді ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії. На жаль, внаслідок цього загинула 83-річна жінка. Поранення отримав 53-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким, – написав міський голова Нікополя Олександр Саюк

За даними голови Дніпропетровської обласної ради, стан пораненого важкий.

Поранений мешканець Нікополя доставлений до лікарні у важкому стані. 53-річний чоловік постраждав від артилерійського обстрілу по місту. Зараз за його життя боряться лікарі відділення інтенсивної терапії, – написав Микола Лукашук

Прокуратура розпочала розслідування

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 20 листопада 2023 року військові рф обстріляли з артилерії м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки загинула 83-річна місцева мешканка. Осколкове поранення отримав 53-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди,  автомобілі містян, лінії електропередач та газогін.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Окупанти вбили у Нікополі 83-річну жінку і важко поранили чоловіка: фото

photo 2023 11 20 14 47 05

photo 2023 11 20 14 47 06

photo 2023 11 20 15 11 53 (2)

photo 2023 11 20 15 11 53

photo 2023 11 20 15 11 54

photo 2023 11 20 15 11 56

photo 2023 11 20 15 11 57

Ще новини України: Ворог вдарив по Нікополю трьома дронами 14 листопада: загинув хлопець, поранено пенсіонера

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×