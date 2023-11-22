Нікополь залишився без води і частково без світла та тепла через ворожі обстріли 22 листопада

Нікополь – місто у Дніпропетровській області, що знаходиться всього у 5-10 кілометрах від ворожих військ, які розташовані в Енергодарі. Якщо говорити про міста, де залишається багато людей, то гірша ситуація, мабуть, тільки у Херсона – там відстань всього 1,5 км, передає НСН.

Нікополь регулярно обстрілюється росіянами з протилежного берега колишнього Каховського водосховища. Окупанти прикривається ЗАЕС і гатять, коли і куди їм заманеться.

Це триває з липня 2022 року, тобто вже більше 16 місяців. Тривога тут щодня починається з вечора і триває до ранку. А також по декілька разів оголошується протягом дня.

Останнім часом безпекова ситуація у Нікополі суттєво погіршилася. Росіяни почали гатити по місту ще й дронами. Збільшилася кількість загиблих і поранених мирних мешканців. Так, днями загинула 83-річна жінка. Росіяни, мабуть, пишаються тим, що “денацифікували” бабусю, яка народилася під час Другої Світової і вижила. А от навалу “братів” не пережила.

А тиждень тому загинув 26-річний хлопець, який тільки но став батьком.

Ось і сьогодні, 22 листопада зранку місто знову під обстрілами. Увечері і вночі ворог теж чотири рази атакував Нікопольський район. У Нікополі поранено двох чоловіків – батька і сина. Вони у лікарні. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Через обстріли 1207 домівок у Нікополі залишилися без електроенергії. А, значить, і без тепла. Адже місто давно не має централізованого опалення. У більшості мешканців встановлено електрокотли. Але якщо навіть і газові, то вони теж не можуть працювати без живлення.

І це ще не все. Сьогодні вранці мешканців Нікополя і деяких населених пунктів передмістя попросили терміново поповнити запаси води. Влада зауважила, що для відновлення водопостачання потрібен час. А також безпечні умови. Це означає, що ворог пошкодив критичну інфраструктуру, як було вже не раз. Після зникнення Каховського водосховища місту вдалося великими зусиллями налагодити водопостачання з русла Дніпра. Але окупанти постійно цілять по цій інфраструктурі, аби залишити населення без води. Скільки триватимуть роботи цього разу – невідомо..

Після знищення окупантами Каховського водосховища держава почала будувати з нуля магістральний водопровід, який має забезпечити водою Нікополь, а також Покров, Марганець і Кривий Ріг. Запустити його обіцяли у жовтні, потім у листопаді. Але поки що запуск не анонсують.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у відповідь на закиди мешканців пояснив причину затримки: виникли проблеми з іноземними комплектуючими.

Роботи ведуться майже цілодобово, але є проблеми з іноземними комплектуючими. Держава робить все можливе щоб він запрацював якнайшвидше, – написав посадовець

У Нікополі попри постійні обстріли залишається приблизно половина населення. А це близько 50 тисяч осіб. У місті багато дітей і дуже багато літніх людей.

У Нікополі залишається приблизно половина населення. А це близько 50 тисяч людей. У місті багато дітей…

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