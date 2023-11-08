«Необхідно терміново наповнювати Каховське водосховище» – Укргідроенерго

«Необхідно терміново наповнювати Каховське водосховище» – про це повідомляє на офіційному сайті Укргідроенерго з посиланням на висновки науковців, передає НСН.

Відтворенню Каховського водосховища немає альтернативи. Про це зазначають провідні науковці НАН та НААН, які нещодавно провели польові дослідження ложа Каховського водосховища, ініційовані Укргідроенерго.

В Укргідроенерго нагадують, що після ухвалення 18 липня 2023 року постанови КМУ про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва Каховського гідровузла на річці Дніпро, Укргідроенерго спільно з Укргідропроєктом та Державною екологічною академією післядипломної освіти і управління у рамках першого етапу реалізації експериментального проєкту співпрацюють над розробкою рекомендацій задля формування комплексної оцінки сучасного стану Каховського водосховища та прилеглих територій.

Науковці провели дослідження

Провідні науковці України у серпні-жовтні 2023 року провели польові та інші комплексні дослідження, відібравши зразки води та ґрунту, основних екологічних угруповань гідробіонтів, як у залишкових водоймах у ложі колишнього водосховища, так і в проточних та напівпроточних водоймах, які мають зв’язок з Дніпром.

До команди дослідників були залучені фахівці інститутів НАН та НААН України, зокрема Інституту гідробіології, Інституту водних проблем і меліорації, Інституту геохімії навколишнього середовища, Інституту рибного господарства, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інститут археології, а також фахівці Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління та Науково-дослідного інституту «Держводекологія».

Це дослідження стало першим масштабним комплексним вивченням Каховського водосховища після підриву станції та втрати водосховища.

Чому необхідно терміново наповнювати Каховське водосховище

Під час презентації попередніх результатів одностайну думку усіх дослідників висловив проректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Василь Коротецький:

З метою запобігання поширенню негативних наслідків якості життя людини, недопущення погіршення стану довкілля та падіння економіки держави, наразі немає альтернативи відтворенню Каховського водосховища

Наразі науковці знаходяться вже на фінальній стадії підготовки основних рекомендацій щодо відбудови водосховища. Вони зазначають, що наповнення Каховського водосховища до вихідних параметрів є нагальною потребою.

Необхідно терміново наповнювати Каховське водосховище, щоб воно повністю функціонувало. Тому що подальше зволікання може призвести до незворотних негативних наслідків. З нашими найкращими екологами, гідрологами і меліораторами ми визначили, що немає сенсу залишати осушене ложе Каховського водосховища для вирощування якихось рослини, або спостерігати за ним. Його необхідно заповнювати водою. Тоді відновиться життя як для населення, так і для унікальної водної екосистеми, – підкреслює доктор технічних наук, професор Олена Сидоренко

На думку фахівців разом із заповненням Каховського водосховища важливо модернізувати та відтворювати систему водовідведення та водопостачання для питних потреб населення, сільськогосподарського та промислового користування, здійснювати постійний моніторинг стану якості води Каховського водосховища в процесі наповнення.

Для нашої країни відтворення Каховського водосховища важливо для вирішення в першу чергу чотирьох критичних питань: це забезпечення населення України питною водою, відновлення судноплавства на річці Дніпро, забезпечення водопостачання для підтримання рівнів води у ставках-охолоджувачах ЗАЕС, забезпечення Криму водою. Для вирішення усіх цих питань необхідна гребля, аби накопичити воду у водосховищі, яку було втрачено після підриву Каховської ГЕС. Енергетика стоїть наразі на 5-му місці у пріоритетності питань. Тому важливо збудувати тимчасові гідроспоруди, аби подолати наслідки катастрофи, з якими нині день у день зіштовхуються українці, – зазначає генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Також науковці вбачають важливим будувати рибоходи для можливості міграції до місць нересту особливо цінних та зникаючих видів іхтіофауни, а також створити для них штучні нерестовища на території Каховського водосховища для можливості самовідтворення.

Окремим важливим аспектом дослідники зазначають необхідність розробки програми природно-штучного біомеліоративного комплексу Каховського водосховища для забезпечення якості води та відтворення рибогосподарського потенціалу.

Вкрай важливим є продовження здійснення ґрунтовних наукових досліджень на території Каховського водосховища.

Ще новини України: «Там вже є 1 мільярд дерев»: як на місці Каховського водосховища формується новий світ