Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Нічна повітряна атака 7 січня – українські захисники знищила 21 «шахед» із 28

Журналіст
Нічна повітряна атака 7 січня – українські захисники знищила 21 «шахед» із 283

Нічна повітряна атака 7 січня: російські окупанти запустили по Україні 28 ударних безпілотники типу Shahed-136/131. Із них 21 був знищений українськими захисниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає НСН.

Так, окупанти атакували «шахедами» з району російського Приморсько-Ахтарська. Також вони випустили три зенітні керовані ракети С-300 з окупованої частини Донеччини. Основними напрямками удару були південь та схід.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Був знищений 21 «шахед».

Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Нічна повітряна атака 7 січня – українські захисники знищила 21 «шахед» із 289777

Ще новини України: Обстріл Покровського району Донеччини – вже відомо про 11 загиблих, серед них п’ятеро дітей (фото)

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×