Нічна повітряна атака 7 січня: російські окупанти запустили по Україні 28 ударних безпілотники типу Shahed-136/131. Із них 21 був знищений українськими захисниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає НСН.

Так, окупанти атакували «шахедами» з району російського Приморсько-Ахтарська. Також вони випустили три зенітні керовані ракети С-300 з окупованої частини Донеччини. Основними напрямками удару були південь та схід.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Був знищений 21 «шахед».

Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

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