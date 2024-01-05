Повітряна атака на Україну 5 січня: є поранені і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака на Україну 5 січня. Росіяни запустили «Шахеди». Більшість з них вдалося збити, але є і влучання. Також, на жаль, є поранені і руйнування. Атака почалася пізно увечері і завершилася пізно вранці. Останні «мопеди» відловлювали на Хмельниччині. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 5 січня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed». Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – Крим.

Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА «Shahed-136/131».

До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Варто відзначити, що переважну більшість «шахедів» знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, – кажуть у повітряних силах

Повітряна атака на Україну 5 січня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

За даними ОВА і облради, цієї ночі захисники збили над областю 6 шахедів. Всі – у Криворізькому районі. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Центральне територіальне Управління Національної гвардії України, в свою чергу, уточнює, що у ніч на 5 січня, близько опівночі, силами мобільних та стаціонарних вогневих груп 21-ї окремої бригади ім. Петра Калнишевського у Криворізькому районі зі штатної стрілецької зброї було знищено 2️ дрони-камікадзе типу Shahed-136/Герань-2.

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Херсонщина

Росіяни вдарили «Шахедами» по модульному містечку на Херсонщині, внаслідок чого постраждали люди – серед них дитина. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку.

До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки.

Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.

Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу.

Черкащина

Над Черкаською область сили протиповітряної оборони знищили 5 “Шахедів”. Унаслідок падіння уламків пошкоджені лінії електропередач, без світла залишилися 3 населені пункти та ще 2 – частково.

Про це повідомив глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Наші оборонці під час останніх повітряних тривог вдало попрацювали. У небі над областю вони знищили 5 ворожих “шахедів”. Минулось без потерпілих”, – йдеться в повідомленні

Миколаївщина

Увечері в четвер, 4 січня, окупанти атакували «Шахедом» населений пункт Горохівської громади Баштанського району Миколаївської області.

Про це повідомляє прокуратура.

«Внаслідок атаки пошкоджено ангари з агропродукцією та приміщення на території одного з агропідприємств, стався розлив дизпалива, також пошкоджено приватні житлові будинки та будинок культури», – йдеться у повідомленні

Кіровоградщина

Сили протиповітряної оборони працювали в Кіровоградській області вночі, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

“Вночі на Кіровоградщині відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих та руйнувань”, – написав Райкович у телеграмі у п’ятницю вранці

Хмельниччина

О 06:52 у Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу. Через кілька годин у Старокостянтинові та в інших районах області лунали вибухи.

Дрони, маневруючи, намагалися атакувати Старокостянтинів з кількох напрямків. У Повітряних силах повідомляли, що групи ударних БпЛА рухаються на Старокостянтинів із півдня та заходу.

Відбій повітряної тривоги у Хмельницькій області оголосили аж о 10:27.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що в області працювала ППО. Він подякував захисникам неба за роботу.

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