Ворогом була здійснена нічна повітряна атака 1 січня. Росіяни запустили по Україні майже сотню шахедів – це сумний рекорд. Більша частина дронів була збита нашою ППО, але не обійшлося без влучань. На жаль, є жертви і руйнування. Понівечено дві історичні пам’ятки. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал оновлюється.

Російські війська атакували Україну безпілотниками. Під ударами опинились Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв.

Інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131».

Нічна повітряна атака 1 січня: ситуація в регіонах

Одещина

Під час нічної російської атаки Сили оборони збили над Одещиною близько 30 ударних безпілотників, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності ми спостерігали проліт понад шістьох десятків безпілотників, з яких 50+ було знищено… Абсолютна більшість на Одещині — близько трьох десятків дронів було збито, — сказала Гуменюк.

Сталося влучання в один з об’єктів портової інфраструктури, там спалахнула пожежа, яку вдалось швидко ліквідувати.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі росіяни атакували дронами Одесу. Внаслідок атаки зафіксовано прямі та осколкові влучення у житлові будинки. В одній багатоповерхівці виникла пожежа. Рятувальники ліквідували її.

На даний момент відомо про одного загиблого та 8 постраждалих мешканців. Троє з них у лікарні, решта отримали допомогу на місці.

Мер Одеси опублікував кадри наслідків ворожого удару по місту.

99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки були задіяні в місцях ліквідації наслідків нічного терору.

Львівщина

Сьогодні вночі російські окупанти випустили “шахеди” по Львівській області. За словами начальника ОВА Максима Козицького, в регіоні працювали ППО та мобільні вогневі групи, однак внаслідок падіння ворожих уламків у музеї Романа Шухевича на Білогорщі розпочалася масштабна пожежа. Через що музей повністю зруйнований. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби.

У першу ніч нового року російські окупанти обстріляли також університет, де сто років тому навчався Степан Бандера. Зауважимо, що сталося це у День народження Бандери. Станом на даний час про постраждалих невідомо.

В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі, — написав мер Львова Садовий

Окрім того, зафіксували падіння уламків “шахеда” у Дублянах. Горів дах гуртожитка. На місці працювали пожежники. Зазначається, що в цьому університеті, куди цілили росіяни, 100 років тому навчався Степан Бандера.

Цієї ночі ворог поцілив у два об’єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію, — зазначив мер Львова

У ДСНС підтвердили, що вранці 1 січня ворог завдав ударів безпілотниками по Львову та Дублянах.

Внаслідок падіння уламків безпілотників відбулась руйнація та займання будівель.

На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС. Займання вже ліквідовано.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Дніпропетровщина

Вночі Дніпро атакували ворожі БПЛА.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворожий безпілотник влучив в одне із підприємств. Там виникла пожежа. Рятувальники ліквідували.

Також БПЛА пошкодив лінію електропередач, зачепившись за неї. 1500 сімей залишалися без світла у П’ятихатській громаді Кам’янського району.

Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області прилеті. Інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

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