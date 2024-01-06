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Обстріл Покровського району Донеччини – вже відомо про 11 загиблих, серед них п’ятеро дітей (фото)

Журналіст
Обстріл Покровського району Донеччини – вже відомо про 11 загиблих, серед них п’ятеро дітей (фото)

Обстріл Покровського району Донецької області 6 січня – російські окупанти вбили щонайменше 11 людей, серед який 5 дітей.

Про це НСН інформує з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як повідомив очільник ОВА, армія рф поцілила по району ракетами С-300. Основного удару зазнав Покровськ і Рівне Мирноградської громади.

Наразі відомо, що внаслідок атаки загинули 11 людей, з них 5 — діти. Також відомо про 8 постраждалих.

Відомо, що у Покровську під удар потрапив приватний сектор міста — зруйновано 6 будинків. У Рівному росіяни поцілили в будинок, у якому могла перебувати сім’я із 6 людей.

Також в ОВА зазначили, що у селі Звірове пошкоджено 6 приватних будинків.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких унаслідок цієї атаки.

«Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І росія повинна відчувати — завжди відчувати, — що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться», наголосив глава держави.

Обстріл Покровського району Донеччини – вже відомо про 11 загиблих, серед них п’ятеро дітей (фото)3

Обстріл Покровського району Донеччини – вже відомо про 11 загиблих, серед них п’ятеро дітей (фото)2

Обстріл Покровського району Донеччини – вже відомо про 11 загиблих, серед них п’ятеро дітей (фото)1

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