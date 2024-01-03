Окупанти вдарили ракетами по школі у Харкові, пошкодили підземний водопровід (фото)

Окупанти вдарили ракетами по школі у Харкові, пошкодили підземний водопровід, також є пошкодження у сусідніх будинках, передає НСН.

Увечері у вівторок, 2 січня, російські окупаційні війська вдруге за день обстріляли Харків ракетами, у місті лунали сильні вибухи.

Ворог ударив по Харкову попередньо ракетами С-300. Внаслідок обстрілу є руйнування цивільної інфраструктури, повідомляють українські ЗМІ. Удар підтвердужують очільники Харкова і області.

Атаку окупантів на Харків підтвердили мер Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Людей закликали бути у укриттях.

Згодом стало відомо, що у Харкові є приліт поряд із житловим будинком, там вибиті шибки. «Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних жителів», – зазначив Терехов

Синегубов також повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема освітнього закладу. За його словами, наразі немає даних про постраждалих.

За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Станом на зараз – без постраждалих. Є пошкодження освітньої установи. Інформація оновлюється, – написав Синєгубов о 23:30 2 січня

Про те, що місто знаходилося під обстрілом із ЗРК С-300, писали моніторингові канали, а згодом і в ОВА. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Пізніше «Суспільне Харків» повідомило, що через ракетну атаку РФ у Харкові було зруйновано школу в Основ’янському районі міста. Частина двоповерхової будівлі зруйнована.

«На місці вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою. Рятувальники працюють на місці влучення. Вони припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водопровід», – йдеться у повідомленні

Щонайменше у трьох приватних будинках поблизу місця удару побило вікна.

Окупанти вдарили ракетами по школі у Харкові: фото

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