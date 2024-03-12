Окупанти нищать Донеччину. Тільки за одну добу тут понівечено понад 50 будинків. Троє людей дістали поранення. Про наслідки ворожих атак повідомляють в ОВА і ДСНС, передає НСН.

Окупанти нищать Донеччину: ситуація в районах

Волноваський район

У Новоукраїнці Вугледарської громади міста пошкоджено будинок.

Покровський район

Селидове зазнало ракетного удару — поранено 2 людини, пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. Ще 2 будинки у місті зруйновані повністю. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.

Обстріл Селідового прокоментували в ДСНС. Тут зазначають, що сьогодні посеред ночі ворог завдав масованого ракетного удару по м. Селидове, внаслідок чого відбулося займання 2 приватних житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі 680 кв.м.

Всього внаслідок обстрілу 2 осіб зазнали поранень, зруйновано 2 приватних житлових будинки, пошкоджено 32 приватних і багатоповерхових житлових будинки, 2 адміністративні будівлі.

Краматорський район

Під вогнем були околиці Костянтинівської і Лиманської громад — без жертв і руйнувань.

Бахмутський район

У Торецьку поранено людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам’янське.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 612 осіб, у тому числі 136 дітей.

Окупанти нищать Донеччину: фото наслідків атак за добу

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