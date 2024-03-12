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Окупанти нищать Донеччину: удар по Селідовому, понад 50 понівечених будинків, троє поранених

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Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину. Тільки за одну добу тут понівечено понад 50 будинків. Троє людей дістали поранення. Про наслідки ворожих атак повідомляють в  ОВА і ДСНС, передає НСН.

Окупанти нищать Донеччину: ситуація в районах

Волноваський район

У Новоукраїнці Вугледарської громади міста пошкоджено будинок.

Покровський район

Селидове зазнало ракетного удару — поранено 2 людини, пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. Ще 2 будинки у місті зруйновані повністю. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.

Обстріл Селідового прокоментували в ДСНС. Тут зазначають, що сьогодні посеред ночі ворог завдав масованого ракетного удару по м. Селидове, внаслідок чого відбулося займання 2 приватних житлових будинків. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі 680 кв.м.

Всього внаслідок обстрілу 2 осіб зазнали поранень, зруйновано 2 приватних житлових будинки, пошкоджено 32 приватних і багатоповерхових житлових будинки, 2 адміністративні будівлі.

Краматорський район

Під вогнем були околиці Костянтинівської і Лиманської громад — без жертв і руйнувань.

Бахмутський район

У Торецьку поранено людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам’янське.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 612 осіб, у тому числі 136 дітей.

Окупанти нищать Донеччину: фото наслідків атак за добу

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

Окупанти нищать Донеччину

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