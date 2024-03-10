Ворог масовано атакував Донеччину – багато поранених, серед них підліток

Ворог масовано атакував Донеччину. Тут багато руйнувань і поранених, серед них підліток. Про це розповіли у Донецькій ОВА, передає НСН. Тут інформують про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 березня.

Ворог масовано атакував Донеччину

Покровський район

В Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову.

По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

Краматорський район

У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 134 особи, у тому числі 23 дитини.

Фото наслідків обстрілів Донеччини

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