9 поранених і 200 руйнувань за добу: окупанти масштабно обстріляли Донеччину

Окупанти масштабно обстріляли Донеччину минулої доби і сьогодні вночі. Атаки тривали вдень і вночі. Армія рф скидала бомби, била ракетами і артилерією. В регіоні багато поранених і руйнувань. Про це повідомляє поліція Донецької області, передає НСН.

Дев’ять поранених, близько 200 руйнувань за добу – поліцейські Донеччини задокументували наслідки російських атак, – йдеться у повідомленні

Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах, 1371 – по лінії зіткнення.

Вдень армія рф атакувала 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Торецьк, Українськ, селище Очеретине, села Довга Балка, Мемрик, Новобахмутівка, Новоукраїнка, Уманське, Успенівка.

Пошкоджено 110 цивільних об’єктів – 91 житловий будинок, агрофірму, медзаклад, школу, магазин, адмінбудівлі, будинки культури, котельню, автомобілі, ЛЕП.

На Торецьк росія скинула КАБ-500 – поранила трьох цивільних осіб, пошкодила 15 приватних будинків.

Авіаудар 500-кілограмовою бомбою окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм, пошкоджено 40 житлових будинків, медзаклад, котельню, автомобілі.

Ще один КАБ-500 загарбники випустили по селу Довга Балка. Є поранений, руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури й крамниця.

У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель, у Новоукраїнці – агропідприємство.

Українськ ворог обстріляв з «Ураганів» – пошкодив 7 багатоквартирних будинків.

Внаслідок артилерійського нальоту в Успенівці пошкоджено 9 домівок, адмінбудівлю та заклад культури.

Крім того, сьогодні після опівночі російські війська вдарили 8 ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей – в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків, дві будівлі лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних авто.

Окупанти масштабно обстріляли Донеччину: фото наслідків

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