Окупанти атакували Донеччину 13 квітня – є загиблі і поранені, під завалами можуть бути люди

Армія РФ атакувала Очеретине, Новоселидівку, Нетайлове та Красногорівку Донецької області. У населених пунктах є загиблі та поранені.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає НСН.

На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 — поцілили у 5-поверхівку. Наразі відомо про одну поранену. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція поки що неможлива через безпекову ситуацію.

У Нетайловому від обстрілів загинули двоє людей, а в Новоселидівці ворог вбив місцеву жительку. Тим часом у Красногорівці відомо про поранену людину.

Ситуація в області

За минулу добу, 12 квітня, росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Красногорівці одна людина загинула, ще одна — поранена. Внаслідок атаки на Нью-Йорк загинула людина, також двоє зазнали поранень. А в Костянтинівці поранені 5 людей.

Також під атаками опинилися Гостре, Вовченка, Сергіївка, Ямполівка, Терни та Сіверськ. В області пошкоджені будинки.

Ще новини України: На фронті 13 квітня – окупанти найбільше атакують на двох напрямках