Обстріл Харківщини 10 квітня – загинула дівчина-підліток, є поранені

ОНОВЛЕНО. Окупанти здійснили обстріл Харківщини 10 квітня. В результаті удару загинула 14-річна дівчинка і двоє жінок, є постраждалі – серед них тіж підліток

Війська РФ сьогодні, 10 квітня, вдарили по Харківському району. В результаті атаки виникла пожежа в магазині та аптеці, під завалами опинилися.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

«Близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди» – написав Синєгубов

За його словами, профільні служби працюють на місці.

Пізніше голова ОВА зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу села Липці загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей.

«33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані», – констатував Синєгубов.

Обстріл Харківщини 10 квітня – загинула дівчина-підліток і двоє жінок, є поранені

Згодом стало відомо, що кількість загиблих у Липцях, на жаль, збільшилася до трьох.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Він оприлюднив кадри роботи рятувальників.

На них видно, що будівля, під завалами якої опинилися люди, зруйнована вщент.

Клименко повідомив, що внаслідок обстрілу загинули 3 людей: 14-річна дівчинка та 2 жінки. З-під завалів врятували 16-річного хлопця та 34-річну працівницю аптеки.

За словами міністра, значних руйнувань також зазнав Вовчанськ. Там російські війська з безпілотника скинули вибухівку на автобус, поранивши 54-річного чоловіка.

Пізніше на місто скинули авіабомби: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.

Це – чергові злочини проти цивільних, чергове вбивство дитини. Знищення крамниць, аптеки, удар по автобусу – тероризм. І за нього ворог відповість, – підкреслив Клименко

Раніше в ОВА повідомлялося, що у Вовчанську росіяни вдарили КАБами по поліклініці, медзаклад зруйновано.

«На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи», – повідомив начальник Харківської ОВА

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