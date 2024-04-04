Сьогодні, о 12:47 год, окупанти вдарили по Харківщині між населеними пунктами. Внаслідок атаки по Харківському району 4 квітня загинув цивільний чоловік

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає НСН.

За словами Синєгубова, на момент ворожого обстрілу мирний житель перебував у тракторі.

“Унаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару в тракторі”, – зазначив Синєгубов.

Дані встановлюються.

Під час удару перебував у тракторі – внаслідок атаки по Харківському району 4 квітня загинув мирний житель

Як ми повідомляли раніше, 4 квітня атаки на енергосистеми Дніпропетровщини, Харківщини і Сумщини призвели до жертв серед працівників.

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Сумщині вбив газовика.

Ще новини України: Атаки на енергосистеми Дніпропетровщини, Харківщини і Сумщини: є загиблий і поранені