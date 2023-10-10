Ворог вранці ударив ракетами по Куп’янському району – троє поранених

Ворог вранці 10 жовтня ударив ракетами по Куп’янському району, є постраждалі мирні мешканці. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей, – написав Синєгубов

За його даними, постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби.

Обстріли Харківщини

Обстріли Харківщини не припиняються ні на добу. На жаль, продовжують гинути і отримувати поранення мирні люди.

За даними Харківської обласної прокуратури, 9 жовтня російські військовослужбовці вчергове обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 8 жовтня тут загинула місцева жителька.

Вчора під ворожими обстрілами також було смт Козача Лопань: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

У с. Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів пошкоджено господарчі будівлі, у будинках вибито вікна та пошкоджено дахи.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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