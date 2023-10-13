Росіяни вдарили по Покровську 13 жовтня вранці: є загиблий, багато поранених і руйнувань (фото)

Росіяни вдарили по Покровську 13 жовтня вранці, повідомляє НСН, посилаючись на ДСНС. Є загиблий, багато поранених і руйнувань.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок удару по Покровську на Донеччині загинула одна людина і ще 13 поранено. З-під завалів двох частково зруйнованих адмінбудівель врятовано 3 людей.

Від ДСНС залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Росіяни вдарили по Покровську 13 жовтня вранці: фото

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